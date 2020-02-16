РПЦ отреагировала на «бесплатных проституток» протоиерея Смирнова

16.02.2020, 12:06, Новости дня

В Русской православной церкви прокомментировали громкое высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова: на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO" тот назвал женщин, живущих в гражданском браке, "бесплатными проститутками". Это высказывание не стоит понимать буквально, считают в РПЦ.

По словам замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, протоиерей "в свойственной ему образной манере" привлек внимание к проблемам женщин, вынужденных проживать с мужчинами без регистрации брака. Пастырский опыт священника, предположил Кипшидзе, показывает: мужчины в этих обстоятельствах "отказываются брать на себя семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму".

Таким образом, сообщил Кипшидзе "Интерфаксу", слова Смирнова следует расценивать так: статус гражданской жены унижает достоинство женщины и делает ее "уязвимой перед безнравственным и безответственным мужчиной". Высказывание священника, таким образом, направлено не против женщин, а против тех, кто их унижает и использует.

Церковь разделяет мнение, что счастье в отношениях мужчины и женщины достижимо лишь на основе любви и взаимной ответственности. Последнюю, уточнил Кипшидзе, закрепляет в том числе и брак, регистрируемый государством.

Тем временем зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина сочла заявление протоиерея Димитрия Смирнова оскорблением. По ее словам, гражданские браки сегодня возникают по разным причинам, однако нельзя так оскорблять и обижать женщин.

Брак — это определенная защита себя и будущих детей, пояснила Вторыгина РИА Новости, и большинство женщин хочет быть в браке.

"Но, к сожалению, не все мужчины нам предлагают выйти замуж", — добавила она.

Однако такими высказываниями и оскорблениями, по ее словам, нельзя "загнать" людей в ЗАГС — они лишь вызовут отчуждение от церкви. Для улучшения ситуации нужно возрождать традиционные ценности, уверена депутат.



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