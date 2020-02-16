Сатановский предрек превращение Европы в «помесь Африки с Ближним Востоком»

16.02.2020, 12:05, Новости дня

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал итоги Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что в ходе форума прозвучало много «глупостей» – «и про Россию, и не про Россию».

«Тот же министр иностранных дел Германии – насчет главного условия полного восстановления отношений с нашей страной. Про то, что как Минские соглашения выполнят, так их немцы и восстановят», – написал он в своем Telegram-канале.

«То есть к Украине у него претензий по их части нет. [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому в Мюнхене даже отдельного микрофона не выделили. А к нам есть [претензии со стороны Германии], притом, что мы к тем соглашениям имеем не больше отношения, чем немцы и французы. Ну, гаранты – это да. Но выполнять-то их, не Киев ли должен?» – задается вопросом Сатановский.

При этом, по его словам, здесь есть одно рациональное зерно. «Если сами по себе киевские ничего выполнять не будут (а они не будут – Зеленский вообще с глузда съехал (выражение означает «сошел с ума», «чокнулся» – прим. ВЗГЛЯД), выборы украинские в Крыму собрался проводить), а условие для нормализации с Москвой Берлином выдвинуто, выход один: брать Киев и принуждать к миру на Украине в привычном для наших отношений формате. Там одной лаской ни разу в истории не получалось. Только таской. И при Мазепе. И при Петлюре. И при Бандере с Шухевичем и прочей сволочи. С чего бы при [бывшем президенте Украины Петре] Порошенко, плавно перешедшем в Зеленского, иначе было?» – рассуждает Сатановский.

Политолог отметил, что главу МИД Германии «никто за язык не тянул», сам высказался. «Хотя, может пивасика перебрал? Мюнхен же… Вот у человека логику и отключило. Европа-Европа… Пока их танками не пригладишь, никак не успокаиваются. И ведь не успокоятся», – написал Сатановсикй, добавив, что российские власти «не хотят в это влезать», стоит «отдать им должное», однако Европа этого «не ценит» и «не оценит».

«Так что пускай они там, в Мюнхене, про безопасность поговорят. И про угрозу от России, которой нет. Глядишь, скоро совсем в помесь Африки с Ближним Востоком превратятся, с их неумением остановить мигрантов. Что тогда говорить будут?» – заключил Сатановский.

В субботу Мюнхенскую конференцию раскритиковали и в МИД России. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что главной проблемой Мюнхенской конференции по безопасности является несоответствие динамики форума скорости развития событий в мире. А глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений.