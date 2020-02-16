В Госдуме раскритиковали протоиерея Смирнова за слова о гражданских женах

16.02.2020, 12:05, Новости дня

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина назвала слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданском браке оскорблением.

«Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке. Это какая-то все равно защита себя и детей будущих. Любая женщина хочет быть в браке, большинство хочет быть в браке, но, к сожалению, не все мужчины нам предлагают выйти замуж», – передает ее слова РИА «Новости».

Она подчеркнула, что оскорбления в ЗАГС людей «загнать» нельзя, это лишь вызовет отчуждение от церкви. Вторыгина призвала вместо этого возрождать традиционные ценности.

«Если раньше ты была не в браке, это осуждалось обществом, давайте и сегодня… Я за то, чтобы пропагандировать семью, за ценности традиционные в семье. И тогда не надо будет никого ни оскорблять, ни обижать, они сами будут вступать в брак, потому что это правильно, это ценность», – заключила зампред комитета Госдумы.

Ранее Смирнов заявил, что женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с бесплатными проститутками.



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