Huawei Nova 7i выпущена в качестве глобальной версии смартфона Nova 6 SE

16.02.2020, 12:04, Разное

Смартфон Nova 7i был выпущен компанией Huawei в качестве глобальной версии модели Nova 6 SE. Устройство получило идентичный дизайн, а ценник для Европы заявлен на отметке $256.
Смартфон оснастили IPS-экраном диагональю 6,4” с разрешающей способностью 2,34х1,08 тысячи точек. В левой верхней части дисплея предусмотрено отверстие для расположения датчика селфишота с матрицей на 16 Mpx. Производительность Huawei Nova 7i обеспечена 8-ядерным процессором Kirin 810. Объём ОЗУ девайса составляет 8 Гб, а ПЗУ — 128 Гб.

Автономность устройства обеспечена аккумуляторной батареей ёмкостью 4,2 тысячи мАч. Последняя поддерживает работу с быстрой зарядкой мощностью 40 Вт. На задней панели корпуса устройства располагается квадро-камера с датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Mpx. Смартфон получил дактилоскопический сканер на боковой панели корпуса. Помимо этого, новинка оснащена современными модулями беспроводной связи и стандартным портом для подключения наушников. При этом NFC-модуль для бесконтактных платежей девайс не получил.



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