Der Tagesspiegel — Мадуро закупает российское оружие на случай нападения «империалистов»

16.02.2020, 12:04, Новости дня

Несмотря на катастрофическую ситуацию со снабжением, гиперинфляцию и массовое бегство из страны граждан, у властей Венесуэлы хватает денег на закупку российского вооружения, пишет Der Tagesspiegel. Москва готова любой ценой поддержать нынешние власти в Каракасе, опасающиеся нападения «империалистов».


Reuters

По мнению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вскоре «империалисты» собираются напасть на его страну, пишет Der Tagesspiegel. При этом его «заклятый враг» в Вашингтоне Дональд Трамп, а также лидер местной оппозиции Хуан Гуаидо своими заявлениями только подкрепляют его опасения. Они говорят, что «не исключают никаких вариантов» дальнейшего развития ситуации, что теоретически означает и возможность военного вторжения.

Эти угрозы позволяют режиму в Каракасе оправдать предстоящие учения, объясняет автор статьи. «Мы проведём особые военные учения с применением всех боевых средств Вооружённых сил и народного ополчения Венесуэлы», — заявил Мадуро. По-видимому, несмотря на катастрофическую ситуацию со снабжением, гиперинфляцию и массовое бегство из страны граждан, у властей страны всё равно хватает средств на закупку российского вооружения, полагает автор статьи.

Россия готова любой ценой поддержать нынешние власти в Каракасе, считает издание. Во время своего недавнего визита в Венесуэлу российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил: «Конечно же, мы будем развивать военно-техническое сотрудничество, чтобы надежно обеспечить обороноспособность наших друзей, особенно перед лицом внешних угроз». 



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