Устроивший стрельбу в Калининграде скончался в больнице

16.02.2020, 11:58, Разное

СМИ сообщают о смерти преступника, который накануне вечером устроил стрельбу на Центральном рынке в Калининграде. По предварительным данным, его жертвами стали двое человек, сообщает «Коммерсантъ».

По разнящимся данным масс-медиа, злоумышленник открыл огонь из автомата или охотничьего карабина. Очевидцы слышали около трех выстрелов. Он застрелил двух прохожих, после чего попытался совершить самоубийство. Некоторые СМИ сообщали, что погибшими от его рук стали торговавшие на рынке муж и жена, а их сын получил ранение и был доставлен в больницу.