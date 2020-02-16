Устроивший стрельбу в Калининграде скончался в больнице

16.02.2020, 11:58, Разное

СМИ сообщают о смерти преступника, который накануне вечером устроил стрельбу на Центральном рынке в Калининграде. По предварительным данным, его жертвами стали двое человек, сообщает «Коммерсантъ». 

По разнящимся данным масс-медиа, злоумышленник открыл огонь из автомата или охотничьего карабина. Очевидцы слышали около трех выстрелов. Он застрелил двух прохожих, после чего попытался совершить самоубийство. Некоторые СМИ сообщали, что погибшими от его рук стали торговавшие на рынке муж и жена, а их сын получил ранение и был доставлен в больницу. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Волочковой указали на большие проблемы с головой

27.01 / В России стартовала распродажа смартфонов Xiaomi со скидками до 50%

05.12 / Мнение: Не все то золото, что нефть: как российскому бизнесу заработать на несырьевом экспорте. Часть I. Индия.

23.01 / Автомобиль Аль Капоне выставили на продажу в США за $1 млн

26.12 / Под Одессой подрались девушки-военнослужащие: подробности

13.12 / Вновь набравшему обороты Льву Лещенко приходится работать из-за мизерной пенсии

05.01 / Мнение: СРОЧНО: Россия направила мощнейший корабль на Восток из-за противостояния США и Ирана (ФОТО, ВИДЕО)

10.12 / Мнение: Зачем умер Лужков?

04.12 / Скандал с отмыванием денег: подозреваемый рассказывает, как в Danske Bank обслуживали русских богачей

04.02 / Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальную программу с ее дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика