Дочь экс-главы разведки США задержали по подозрению в убийстве

16.02.2020, 11:54, Новости дня

В США по подозрению в убийстве задержали 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба полиция округа Монтгомери.

По данным телеканала FoxNews, она является приемной дочерью бывшего главы Национальной разведки США Джона Негропонте.

Согласно версии полиции, девушка во время бытовой ссоры ударила ножом своего знакомого, 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Он скончался на месте.

Джон Негропонте был послом в Гондурасе, Мексике, на Филиппинах и в Ираке. Он служил заместителем советника по национальной безопасности при президенте США Рональде Рейгане.

В 2005 году Негропонте стал первым в истории директором Национальной разведки и занимал эту должность до 2007 года.