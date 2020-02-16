Бренд Volkswagen рассказал о новой Jetta для России

16.02.2020, 11:52, Новости дня

Опубликованы подробности об обновленной модели Volkswagen Jetta.

В компании анонсировали, что приобрести новую модель станет возможным уже во втором квартале нынешнего года. Вместе с тем базовая комплектация Volkswagen Jetta предусматривает светодиодную головную оптику, а также задние фонари нового типа. Впервые в модели предусмотрели приборную панель Active Info Display1 и усовершенствованный мультимедийный экран.

Автомобиль также получит систему бесключевого доступа. Под капотом новой модели Volkswagen Jetta предложены варианты моторов на 1,2 и 1,4 литра с разной мощностью. Предполагается, что в стартовой версии данная новинка будет продаваться по цене от 1,3 млн рублей на местном рынке.