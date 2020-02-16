Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7

16.02.2020, 11:52, Новости дня

Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.

Данный автомобиль получил название Suzuki XL7. Известно, что новинка представляет собой полноценный паркетник, однако по уровню просторности и удобства ничем не уступает современным минивэном. Под капотом новинки XL7 предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель, а также 4-ступенатую автоматическую трансмиссию.

В свою очередь, ранее японский бренд продавал автомобиль под аналогичным названием на американском рынке. Пока в компании не намерены распространять продажи нового кроссовера XL7 на остальные страны, ограничившись исключительно Индонезией.