Главный детский гематолог Минздрава решил уволиться после 42 лет работы

16.02.2020, 11:51, Новости дня

Главный детский гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев сообщил о решении покинуть должность, которую занимал 42 года. Он выразил желание, чтобы его сменили ученики.

«Я хотел бы передать эту функцию эксперта Минздрава, в этой должности я работаю 42 года. (…) Сейчас есть масса ребят, моих учеников, я предложил вместо себя несколько кандидатур для рассмотрения», – приводит его слова ТАСС.

Румянцев хочет заниматься научными исследованиями и быть экспертом в своей области.

Он сообщил, что соответствующее письмо будет направлено в Минздрав.

В ведомстве в свою очередь подтвердили, что получили просьбу Румянцева.

Румянцев напомнил, что он является президентом Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, входит в президиум РАН.

«Мои ученики моложе, активнее, а впереди большая программа по онкологии, которую нужно решать», – добавил он.

Ранее Румянцев констатировал, что большая часть онкологических заболеваний превратились из смертельных в хронические. Если в 1991 году в РФ выживало примерно 7%-10% с острым лимфобластным лейкозом, то в настоящее время этот показатель достиг 90%, говорил он.



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