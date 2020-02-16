Мнение: Что лучше: большая комната или маленькая квартира?

16.02.2020, 11:49, Разное

Один известный урбанист написал сейчас, что квартиры в 15 метров не так уж плохи. В этом есть смысл, однако факты говорят, что таких маленьких квартир немного, и что средняя квартира в новостройках Москвы аж в четыре раза больше: 60 метров. Статистика опровергает сразу два мифа: о том, что в России строятся только огромные квартиры для богатых, и о том, что в России строятся только крошечные загончики для бедных. Как минимум в Москве жильё комфорткласса составляет уже больше половины от всех продающихся квартир:

https://lenta.ru/news/2020/02/13/new_built/

Давайте обсудим дурацкий миф об одиннадцатиметровых квартирах, которые якобы массово строятся при Путине. Суровая правда: нет, столь маленькие квартиры почти не строятся, это исключение, флуктуация рынка, особое предложение для господ со специфичными вкусами. Студий в 20-25 метров действительно хватает, а вот квартиры меньше 20 метров спросом уже не пользуются.

Я не виню оппозиционеров — они не могут больше использовать гному «государство вам ничего не должно», так как выплата в полмиллиона рублей за первого ребёнка делает скандал с той уволенной гимнасткой неактуальным. Пусть, если им угодно, распространяют теперь истории про квартиры в 11 метров. Даю подсказку: называйте их «квартиры-пенальти», по аналогии с одиннадцатиметровым.

Лично я, кстати, полагаю, что жилищный вопрос можно будет считать вчерне решённым, когда на одного россиянина будет приходиться в среднем по 40 метров площади, как в избежавшей тягот коммунизма Финляндии. Сейчас, для справки, у нас около 25 метров на человека. При царе было 8 метров, при Сталине 5 метров, на момент распада СССР — 15 метров:

https://ruxpert.ru/Жильё_в_России

Как видите, если бы 11-метровые квартиры и вправду были нормой, то средняя семья из трёх человек владела бы шестью-семью квартирами. В реальности такое встречается нечасто.

Теперь, когда мы всё это проговорили, можно обсудить любопытный теоретический вопрос.

Представьте: вы живёте во времена Брежнева в коммуналке, в роскошной 11-метровой комнате. Это средние условия по РСФСР. Чтобы встать в очередь на бесплатную квартиру, нужно иметь меньше 5 метров на человека, чтобы встать в очередь на платную — меньше 7 метров. Из-за этого шансов переехать в отдельную квартиру у вас практически нет: во всяком случае, пока вы не заведёте семью и не увеличите число обитателей комнаты до двух-трёх человек.

Теперь давайте предположим, что вам предлагают переехать в отдельную квартиру. Предложение с подвохом: квартира имеет оскорбительно маленькую площадь, в то время как в родной коммуналке вы невозбранно пользуетесь общей кухней, общей ванной, общей прихожей и общим туалетом.

Вопрос. Какого минимального метража должна быть отдельная квартира, чтобы вы согласились переехать в неё из 11-метровой комнаты в коммуналке?

PS. Лично я согласился бы и на четырёхметровую квартиру, размером с купе поезда, так как одно время я снимал комнату в коммуналке, и больше мне такого счастья не нужно. Однако на меня не ориентируйтесь — такая социофобия была, вероятно, совсем нетипична для СССР.