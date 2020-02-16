Протурецкие силы атаковали сирийскую армию в Алеппо

16.02.2020, 11:44, Новости дня

Отряды протурецкой сирийской оппозиции предприняли атаку на позиции правительственных сил САР в провинции Алеппо, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Оппозиция начала наступательные действия на западе провинции Алеппо под прикрытием артиллерии армии турецкой армии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал.

В среду армия Сирии освободила важнейшую транспортную артерию М-5, которая связывает Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском, однако после этого Турция перебросила в сирийский Идлиб спецназ и объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом».

В пятницу турецкое минобороны заявляло о нейтрализации 63 военных Сирии, однако эти данные были опровергнуты российским Минобороны.



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