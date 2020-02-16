Личное: Подумаешь, в штаны залезли!

16.02.2020, 11:40, Разное

В косметическом салоне Романов, который позиционирует себя элитным заведением на основании того, что его амбасадоршей является чёрная дырка Бони и прочие бартерные синие галки Эскортограма, случилось #MeToo

По словам клиентки Дарьи Морозовой, к ней в трусы проникла рука «звёздного» доктора Сергея Барсукова:



Фото: Соцсети.

Девушка рассказала, что пришла на процедуру, которую ей насоветовали дырки-амбасадоры, по окончании которой доктор, засунув руку потелепунькать писечку, предложил ей продолжить общение.

Вот, как сама Дарья рассказывает об этом:

«Со мной произошла неприятная ситуация о которой я вынуждена рассказать в инстаграм.

7.02.2020 я пошла на процедуру spectra peel в салон @romanov.5 к врачу-косметологу @sergeybarsukoff . Примерно два года назад я уже проходила у этого же врача курс spectra peel (7 посещений) . В течении процедуры мы с врачом не разговаривали . На мне были джинсы с высокой талией , оверсайз худи и футболка. Внезапно @sergeybarsukoff запустил руку ко мне под джинсы и проникнув пальцами под трусы предложил продолжить , от чего я , шокированная ситуацией , отказалась . На этом процедура была закончена . Врач подвел меня к зеркалу и сказал : « #сияй . Увидимся на следующей недели» . Я оплатила процедуру , он вышел из кабинета , а я быстро вышла на улицу. Затем я написала в чат с салоном с просьбой дать мне номер директора. Меня спросили зачем , я позвонила девушке администратору, спросила рядом ли @sergeybarsukoff , она ответила , что нет , тогда я сообщила , что подверглась домогательству со стороны сотрудника . Примерно через 20 минут мне перезвонила Управляющая, которой я подробно рассказала о том , что произошло. Она извинилась от имени салона , сказала , что вернется ко мне позже . На следующий день , я написала в чат с салоном в 18:30 , чтобы уточнить , какие действия они предпринимают с моей ситуацией . После этого сообщения Управляющая салона написала мне со своего личного номера , что вопрос деликатный , они во всем разберутся и примут меры . Спросила будет ли мне удобно , если она наберет мне в понедельник . В понедельник Управляющая вернулась в 14:00 . Она извинилась от имени салона, сказал , что @sergeybarsukoff готов принести мне свои личные извинения и если я хочу — она даст ему мой номер телефона. Сказала , что хотела бы встретится лично и вернуть деньги за процедуру . Предложила мне бесплатную процедуру , но на очень хорошей косметики, от салона .

На эту встречу в @romanov.5 я решила поехать с мужем . Поехала я с ним , потому не могла говорить об этом не рыдая. На третий день это ситуация ,которая постоянно прокручивалась в голове , просто пробила.

Мы приехали в салон. Нас провели в помещение на цокольном этаже , которое по факту коридор для ожидания.

Во время нашего разговора там постоянно проходили сотрудники. Я расклеилась с самого начала и плакала в сторону. Мне сказали , что они ДУМАЮТ о том , чтобы с ним больше не работать. Мы сказали , что их действия заставляют нас сомневаться в том, что они вообще , что-то решат. Как оказалась Владелец этого салона — женщина и сейчас у нее трудности со здоровьем , а только она может принимать какие-либо решения в сложившейся ситуации . Мы указали на то, что решение подарить еще одну процедуру в этом салоне в качестве моральной компенсации — странное . Она с этим согласилась и предложила курс . Сошлись на том , что салон должен возместить произошедшее это деньгами . Как сформировать сумму никто не понимал , поэтому мы попросили Управляющую какой-то вариант . Управляющая сказала , что вернется . Я снова разрыдалась и сказала , что после того , что я прочла в интернете о том как решаются вопросы о домогательством я поняла , что решать это через полицию бесполезно , и , что единственный , кто может хоть как-то повлиять на дальнейшую судьбу этого человека, это салон. В итоге я все равно написала заявление. Оценочное суждение сотрудника , что это просто бумагамарательство, раз прошло столько времени.

В 17:00 мне набрали с номера салона и представились Юристом салона , еще одна женщиной , которая сказала , что меня понимает . Юрист сказала , что @sergeybarsukoff предлагает мне 150.000 и что, если я их не приму до 18:00 (это время которое она планировала быть в салоне) , то дальше я должна решать эту ситуацию с ним напрямую. Я сказала , что мне нужно подумать. В 17:30 мой муж набрал Управляющей , сказал , что я не готова больше с ними говорить (это так и было) и , что если предложение салона — 150.000 рублей , то мы бы хотели получить 300.000 . Управляющая спросила откуда такое ценообразование , муж ответил , что просто удвоил сумму , которую она назвал , чтобы сделать ее не комфортной для врача .

Она сказала , что @sergeybarsukoff только с виду такой богатый и таких денег у него нет. Муж ответил , что нас это не волнует и не мы создавали эту ужасную ситуацию. Управляющая сказала , что об этом нужно говорить с Юристом салона . Муж попросил у нее номер телефона Юриста салона , Управляющая сказала , что не может дать номер . Мы попросили , чтобы Юрист салона сама нам набрала . Прошел час , муж написали Управляющей , чтобы уточнить , когда к нам вернется Юрист салона . Управляющая написала , что Юрист салона звонила мужу , но он не взял трубку. Муж отправил ей скрин , что у него нет пропущенных звонков . Она прислала скрин с Отменным звонком в 18:15. Написала , что решение салоном уже принято и озвучено. Что если мы его не принимаем она вынуждена расторгнуть договор с сотрудником и расстаться , что выяснять все претензии в таком случае мы должны с ним напрямую . Мы уточнили придадут ли они случившееся огласке или просто расторгнут с ним контракт . Управляющая написала, что не будет с нами спорить . Что она озвучила решение Юриста салона и Инвестора (женщины , которая владеет салоном). И что ей жаль , что это произошло , ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО .

Больше с салоном @romanov.5 я не связывалась, как и он со мной. @sergeybarsukoff как предоставлял свои услуги в этом салоне, так и продолжает этим заниматься.

Я решила написать про эту неприятную ситуацию на процедуре в инстаграм , потому что сама узнала об этой процедуре , и о враче @sergeybarsukoff , именно через инстаграм . Надеюсь , что этим постом я смогу предупредить всех девушек о том , что если с вами произойдет , что-то неприятное в салоне @romanov.5 на приеме @sergeybarsukoff , женщины , которые вас понимают и работают в этом салоне , ничего не сделают.

В общем, сходила почистить морду, да. После процедуры бонусом ещё и осчастливили — сунули пальчик в писю. Полный комплект и бонус. А когда клинтке не понравился такой дополнительный сервис, никому и дела не было до её унижения и внутренних переживаний.

Народ разделился на два лагеря: один верят девушке, другие считают её шантажисткой.

Скажу откровенно, я не знаю, что произошло в кабинете у косметолога. Одно то, что заведение пиарили безответственные Эскортограмные писи, говорит мне, что там могло случиться всё, что угодно.

Может, петтинг и нужен Боне, жившей много лет без удовлетворения — я не знаю.

Это нормальные люди, прежде чем дать свою рекомендацию, проверяют заказчиков по всем каналам. Тщательно проверяют, как это делаю я, затрачивая на такое большие средства, лишь бы не подвести читателей.

А вот такие как Боня спокойно раздают рекомендации глупым курам — лишь бы им платили за говнорекламу.

Я исхожу из того, что в нашем обществе жертва домогательств всегда будет оплёвана. Ни в полиции не найдут состава преступления, ни люди не пожалеют. А значит, решив рассказать о волосатой руке косметолога у себя в трусах, ты автоматически станешь объектом травли.

Было, не было — какая разница для нашего домостроя?

Даже если было, терпи — ведь ты баба! Встань на колени, захлебнись слезами от счастья и соси, причмокивая — ведь мужчина обратил на тебя своё внимание!

Я думаю, что ни один адекватный человек не выдумает такую историю. Такое можно рассказать лишь от безысходного понимания, когда хочется защитить себя, свою честь и восстановить справедливость.

А вы как считаете? Верите глупой клиентке звёздного салона или верите салону, который уже слил и спрятал доктора, а сам он — ушёл в подполье, удалив все аккаунты соцсетей?