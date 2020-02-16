Кудрин пообещал проверить помощь ВИЧ-инфицированным после фильма Дудя

16.02.2020, 11:37, Новости дня

Глава Счетной палаты Андрей Кудрин похвалил Юрия Дудя за фильм об эпидемии ВИЧ в РФ и сообщил, что в этом году ведомство проведет анализ эффективности мер по организации медпомощи людям с этим заболеванием.

«Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ  в России. Уже инфицировано  более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тыс. человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. ВИЧ пока в нашей стране – гораздо более реальная угроза», – написал Кудрин в своем Twitter.

Он добавил, что в этом году Счетная палата проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай оценил фильм Дудя про ВИЧ в России, отметив, что «фильм, вне всякого сомнения, полезный», хотя «можно дискутировать» с «подачей» ряда фактов, ее «остротой».



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