Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» утонул, разбившись о скалы в Австралии

16.02.2020, 11:30, Новости дня

В Австралии утонул, разбившись о скалы, диджей и композитор Андрей Иванов — один из создателей музыкального проекта Triplex и саундтрека к сериалу "Бригада". Это произошло на пляже Бонди-Бич в Сиднее.

Как рассказал в "Фейсбуке" журналист Михаил Козырев, удалось спасти супругу музыканта — Юлию. Ему самому помочь не удалось.

Подробности случившегося рассказала накануне британская The Daily Mail: 47-летнего мужчину и 45-летнюю женщину смыло со скал в океан огромными волнами. Женщине удалось выбраться обратно, она отделалась ссадинами и двумя сломанными пальцами на ногах.

Для поисков мужчины был задействован спасательный вертолет. Спустя примерно полчаса его тело вынесло к берегу, он был без сознания. Помочь ему медики уже не смогли.

Проект электронной музыки Triplex, одним из создателей которого был Андрей Иванов, стал известен благодаря записи саундтреков ко многих фильмам и телесериалам в 2000 году. Самым известным был саундтрек к сериалу "Бригада". Также Triplex совместно с финской рок-группой Apocalyptica записал саундтрек к фильму "Бой с тенью".



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