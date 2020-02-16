Гридчина заявила, что Зеленского «мучают фантомные планы»

16.02.2020, 11:30, Новости дня

Украинская община Крыма (УОК) призывает Киев отказаться от претензии на полуостров. Глава УОК Крыма Анастасия Гридчина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и призвала его "понять раз и навсегда", что все, кто хотел, из Крыма давно уехали и никаких "ваших людей" тут нет. Также Гридчина предложила украинским властям не вынашивать фантомные планы по созданию новой международной площадки для его полуострова, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" по Украине дают мелкие, но результаты, но там не поднимается вопрос Крыма. По его словам, в случае создания новой площадки к ней необходимо подключить США.

"Его все мучают фантомные планы по поводу Крыма", – считает Гридчина и предлагает главе Украины заняться текущими делами. Тогда, считает она, после окончания президентского срока жители страны будут вспоминать его добрым словом в отличие от его предшественника Петра Порошенко.

В минувшую субботу Зеленский на полях конференции по безопасности в Мюнхене объявил о своем желании провести в октябре местные выборы, причем не только на территории возглавляемой им страны, но "и в Крыму". Его слова вызвали недоумение у российской стороны. Как отметил сенатор Константин Косачев, украинскому президенту пора уже привыкнуть к тому, что Крым принадлежит России.