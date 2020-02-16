Представлен материал, способны полностью заменить человеческие кости

16.02.2020, 11:30, Новости дня

Группа российских экспертов сообщила о разработанном новом материале, который является настолько выносливым, что сможет полностью заменить человеческие кости.

На сегодняшний день ученые все еще сталкиваются с трудностями в медицине с материаловедением. Дело в том, что создавать оптимальные имплантационные материалы для костной пластики эксперты так и не научились. Основная проблема состоит в том, что материалы являются неустойчивыми. Специалисты из Томского государственного университета провели исследование деформационного поведения модифицированного пористого сплава никеля с титаном, который был получен методом реакционного высокотемпературного синтеза.

Клинические испытания показали, что материал является выносливым и биоинертным, а потому вполне возможно, что совсем скоро он будет использоваться для замены человеческих костей.



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