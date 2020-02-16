Квартира в Киеве, автомобиль, более $347 тыс. наличными, корпоративные права. Ермак подал свою первую декларацию

16.02.2020, 11:30, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал декларацию о доходах за 2019 год. Она была обнародована на портале Национального агентства по вопросам противодействия коррупции вечером 14 февраля. 

Ермак задекларировал автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска, квартиру в Киеве площадью 107,8 м², которая была приобретена в 2005 году и оценивается в 3,5 млн грн.

Из декларации следует, что нынешний глава ОПУ владеет корпоративными правами в девяти компаниях: 100% – в ООО «ЭР ПИ АЙ», 99% – в ООО «Гарнет Интернешнл Медиа групп», по 50% – в ООО «Международная юридическая компания», «Международная фармацевтическая группа» и «Интерпромфинанс-Безопасность», 10% – в ЗАО «Интерпромфинанс-Украина».

Кроме того, Ермаку принадлежит 60% прав в адвокатском объединении «Международная юридическая компания», 33,33% – в ООО «АМА Вижн», 0,01% – в ООО «Виссон Юкрейн Технолоджис».

Также на Ермака оформлен кредит в «Альфа-Банке» на 1,2 млн грн, он имеет наличные средства в сумме $347 тыс., €50 тыс.

На банковских счетах в «OTP Банке» и «Кредобанке» у главы ОПУ 26 803 и 609 грн соответственно.

Кроме того, Ермак занял третьим лицам 1,38 млн грн, ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп» по двум договорам задолжала ему более 8 млн грн.

В 2019 году Ермак задекларировал 151 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, около 59 тыс. грн. зарплаты по основному месту работы и по совместительству в ООО «Международная юридическая компания», еще 42 тыс. грн. зарплаты Ермак получил в АО «Международная юридическая компания». Кроме того, он получал 1,3 тыс. грн гонорара «Медийной группе европейского партнерства» и задекларировал 1 тыс. грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Ермак подавал свою первую декларацию как кандидат на должность главы ОПУ. До этого он работал помощником президента. В декларации не указано получение Ермаком дохода в этой должности. Кроме того, из документа следует, что у нового главы Офиса президента нет жены и детей. 

Зеленский уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил на его место Ермака 11 февраля. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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