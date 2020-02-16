Нарколог Владимир Нужный рассказал об особенностях женского опьянения

16.02.2020, 11:30, Разное

Женщинам, предупреждает нарколог Владимир Нужный, опасно пить алкоголь наравне с мужчинами. На дам спиртное действует быстрее, чем на представителей противоположного пола, и опьянение протекает намного тяжелее.
Активность ферментов в женском организме, нейтрализующих алкоголь, на 20% ниже. В связи с этим восприимчивость прекрасного пола к спиртному в 1,5 раза превышает показатель у мужчин. Дамы более чувствительны к алкогольным напиткам еще и из-за их биологической склонности к высокому уровню накопления жировой ткани.

Алкоголь, напомнил Нужный, считается легко растворимым липотропным соединением. Скопившись в жировой ткани, он из-за медленного поступления в кровоток увеличивает продолжительность опьянения. Женщины скорее пьянеют, и это состояние оказывает разрушительное действие на их организм.

Нарколог подчеркнул, женщины практически сравнялись с мужчинами по объему потребления алкоголя. Тем не менее, в РФ наблюдается увеличение количества отказов от спиртного. Однако, по словам Нужного, статистика основана на цифрах среди мужского населения страны, а среди женского показатель остался на прежнем уровне.



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