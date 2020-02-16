Ученые: В США официально одобрили портативный МРТ

16.02.2020, 11:30, Новости дня

Стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально разрешило продажи портативного аппарата для магнитно-резонансной томографии.

Когда-то изобретение МРТ совершило настоящий переворот в медицинской диагностике. Обычные рентгеновские снимки не способны передать изображения мягких тканей, а ультразвуковое исследование дает изображения с очень низким разрешением, что не позволяет специалистам проводить их качественный анализ. С помощью МРТ можно получить трехмерную модель любого участка человеческого тела, однако существующие аппараты МРТ являются очень большими, дорогими и не совсем удобными. Поэтому специалисты разработали портативные устройства для проведения МРТ.

Предполагается, что стоимость аппарата будет в 20 раз ниже, чем стоимость стационарного аппарата. При этом использовать его можно будет лишь для томографии определенных частей тела, а не абсолютно всех.



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