В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигренка

16.02.2020, 11:24, Новости дня

В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра на дороге. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону, тигр ушел в лес, где его позже нашли мертвым.

Наезд на краснокнижное животное произошел около села Гоголевка в Красноармейском районе. На место происшествия выехали сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора.

Позднее выяснилось, что это был тигренок 4-5 месяцев от роду.  Как рассказал агентству директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, инспекторы охотнадзора выясняют, почему тигренок оказался один на дороге, где его мать, а возможно, и братья с сестрами, которым также может грозить опасность.

«Автобус сбил тигренка в субботу вечером, когда было уже темно. Маленький хищник внезапно выбежал на дорогу, а после удара в шоковом состоянии ушел в лес. Сотрудникам охотнадзора удалось обнаружить его тело только утром, когда рассвело. Следов тигрицы возле погибшего малыша не было», — рассказал он.



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