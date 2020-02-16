Евгения Симонова рассказала о пережитых неудачах и трудностях

16.02.2020, 11:21, Разное

Евгения Симонова пояснила о пережитых за свою жизнь неудачах. Знаменитая советская актриса уже в детстве столкнулась со строгостью старшего брата.

Он привлёк её к работе в театре, затем – познакомил со своим увлечением балетом. Спустя многие годы Симонова получила известность в кино, а её выросший брат часто посещал её выступления, делился впечатлениями от постановок. Впоследствии Симонова вышла замуж за Александра Кайдановского и родила от него ребёнка. Знакомые пары говорили, что их роман сопровождался страстной любовью, множеством ссор.

Евгения Симонова не говорит плохо об экс-супруге, но признаёт сложность его характера. После расставания актриса вышла замуж за Андрея Эшпая. Также в семью кинозвезды вошла дочь ее коллеги Людмилы Коршаковой. Девочка 13 лет была взята Симоновой под опекунство после смерти матери. Знаменитость отметила, что не могла бросить ребёнка на произвол судьбы, поэтому старалась помогать, чем может. При этом она не особо много времени уделяла вопросам воспитания, поскольку была очень занята на работе, однако воспитанница осталась очень благодарна Симоновой.