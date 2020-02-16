Опубликовано видео с места нападения на прихожан храма в Москве

16.02.2020, 11:19, Новости дня

В Сети опубликовано первое видео с места нападения мужчины с ножом на прихожан Храма Святителя Николая в Басманном районе Москвы.

На кадрах видны несколько полицейских нарядов, прибывших к храму. Паники среди прихожан нет, информирует «Звезда».

Утром в воскресенье мужчина напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая. Два человека получили ранения. Злоумышленника, которым оказался 26-летний житель Липецкой области, задержали очевидцы.



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