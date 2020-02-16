Канада и США эвакуируют своих граждан с лайнера в Японии

16.02.2020, 11:18, Новости дня

Правительство США готовится эвакуировать своих граждан из круизного лайнера Dimond Princess, закрытого на карантин в порту японского города Иокогама из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Госдепартамент предоставит самолет для перевозки американских граждан из Японии в США. Самолет должен прибыть в Японию вечером 16 февраля и приземлиться в США на авиабазе Трэвис в Калифорнии.

Затем некоторые пассажиры отправятся на военно-воздушную базу Лакленд в Техасе. Все пассажиры должны будут находиться на карантине в США еще 14 дней. 

Эвакуировать своих граждан с лайнера планирует и Канада. На сайте Министерства иностранных дел Канады отмечается, что в Японию отправится самолет, который заберет канадцев с лайнера. Отмечается, что перед посадкой в Японию пассажиров проверят на наличие симптомов. Тем, у кого проявляются симптомы коронавируса, не разрешат сесть на борт.

Всех остальных доставят на базу канадских вооруженных сил в Трентоне (США), где их еще раз осмотрят и доставят в Канадский учебный институт в Корнуолле для помещения на 14-дневный карантин.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Коронавирус диагностирован пока только у двоих украинцев, они госпитализированы в японскую больницу. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 355.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 24.00 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1596 человек, общее количество заболевших достигло 68,5 тыс. За пределами Китая по данным на 15 февраля зафиксировано 526 случаев инфицирования, умерли три человека – в Японии, на Филиппинах и во Франции. 

На территории Украины не выявлены инфицированные китайским коронавирусом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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