Иракские спецслужбы нашли ракетную установку террористов

16.02.2020, 11:06, Новости дня

Иракские спецслужбы нашли ракетную установку, из которой в воскресенье утром террористы обстреляли "зеленую зону" в Багдаде. Платформа была собрана на мотоцикле, брошенном в одном из районов недалеко от места падения ракет, сообщает телеканал "Ас-Сумария".

По последним данным, на базу, используемую силами международной коалиции во главе с США, упали три ракеты. Четвертая взорвалась рядом с логистическим центром шиитского ополчения. Пострадавших при обстреле нет, пишет "Интерфакс".

В "зеленой зоне" иракской столицы размещены американское посольство, государственные учреждения Ирака и иностранные дипломатические миссии.

Ряд стран во главе с США проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость".



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