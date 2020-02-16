Девушка на BMW взлетела в воздух почти на 5 метров и осталась живой

16.02.2020, 11:06, Новости дня

В Калифорнийском городе Лонг Бич 27-летняя Марсела Овалле на огромной скорости врезалась в искусственный валун, подлетела в воздух почти на 5 метров и отделалась незначительными ушибами. Инцидент произошел в жилом районе глубокой ночью в четверг.

Очевидцы утверждают, что после остановки девушка вышла из разбитого автомобиля как ни в чем ни бывало. Полицейские предполагают, что Марселла в момент аварии находилась под воздействием наркотиков. Для подтверждения этой гипотезы у виновницы ДТП взяли кровь на анализы, результаты которых будут обнародованы позднее.

Эксперты пока затрудняются сообщить точную скорость автомобиля в момент совершения аварии, в отчетах говорится о том, что она "значительно превышала 100 км/ч.

В настоящее время девушку выпустили под залог 30 тысяч долларов.



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