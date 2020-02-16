Индиец побил рекорд Болта на соревнованиях с буйволами

16.02.2020, 11:06, Новости дня

В Индии во время традиционного забега с буйволами по рисовому полю индиец Шриниваса Годва пробежал стометровую дистанцию за 9,55 секунды. Мировой же рекорд в классическом беге на 100 метров принадлежит ямайскому спортсмену Усэйну Болту и равняется 9,58 секунды.

Министерство по делам молодежи и спорта Индии заинтересовалось прытким индийцем и вызвало его в Нью-Дели для проверки. Остается только гадать, может ли Годва пробежать сто метров быстрее Болта, но уже без помощи животных.

Srinivasa Gowda from Karnataka ran 100m in 9.55 seconds at a "Kambala" (buffalo race).He was faster than Usain Bolt who took 9.58 seconds to create a world record. So much talent in our country hidden in various corners.Time to rise & shine pic.twitter.com/WoDoG8Zhev

— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) February 16, 2020

Видеоролик с забегом индийца с буйволами стал вирусным в Индии.



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