Пьяный мужчина столкнул женщину в Фонтанку и погиб при попытке ее спасти

16.02.2020, 11:05, Новости дня

В центре Санкт-Петербурга пьяный мужчина столкнул женщину в Фонтанку, затем попытался ее спасти, однако утонул, информирует ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошел на набережной Фонтанки у дома 96 в ночь на воскресенье. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения перебросил женщину через ограждение, затем пытался достать ее при помощи подручных средств, а потом сам решил спрыгнуть в воду, передает РИА «Новости».

«До прибытия спасательных подразделений женщину извлекли на берег, передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи», – информирует ГУ МЧС.

На место были направлены водолазы для поисков утонувшего.

«В 02.25 16 февраля водолазами ПСС обнаружено тело утонувшего мужчины 1956 года рождения (гражданин Узбекистана). Женщина 1971 года рождения с переохлаждением госпитализирована в Мариинскую больницу», – заявили в МЧС.