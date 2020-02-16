Смартфон Moto G Power появится в «облегченном» варианте

16.02.2020, 11:04, Разное

Смартфон Moto G Power, презентованный не так давно и известный как Moto G8 Power, получит «облегченную» версию. Сведения о новинке обнародовала Национальная комиссия по вещанию и телекоммуникации Таиланда на своем официальном портале.

Облегченная вариация Moto G Power, наделенного 6,4-дюймовым дисплеем FHD+, в документах значится под названием Moto G8 Power Lite. Устройство, фигурирующее под шифром XT2055-1, станет в один ряд с аппаратами среднего звена. Дебютирует «облегченный» вариант смартфона, предположительно, в марте.

На данное время информации о новинке не очень много. Известно, что у «младшей» версии Moto G8 Power появится все тот же АКБ на 5000 мА·ч. Устройство адаптировано для работы в сетях 4G/LTE, а поддержка 5G-технологии в нем не предусмотрена.

Напомним, Moto G Power работает на базе Snapdragon 665 при 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Смартфон обладает тройной камерой на 16/8/2 Мп и «фронталкой» на 16 Мп.



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