Россияне с карантинного судна Diamond Princess не стали просить об эвакуации

16.02.2020, 10:58, Новости дня

Находящиеся на круизном судне Diamond Princess, на котором около 300 человек заражены коронавирусом, россияне не обращались к российским властям с просьбой об эвакуации, сообщило посольство РФ в Японии.

«От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля», – передает РИА «Новости» сообщение российской дипмиссии.

Посольство подтвердило, что ситуация находится на контроле дипломатов, с каждым из россиян ежедневно поддерживается индивидуальный контакт.

«На сегодняшний день ни у кого из россиян коронавирус не диагностирован. Продолжаем взаимодействовать с МИД Японии и минздравом Японии по всем вопросам, связанным с оказанием содействия росгражданам», – подчеркнули в дипмиссии.

Посольство отмечает, что пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, покинут корабль после того, как завершится установленный японскими властями срок карантина.

Ранее житель России, 67-летний Сергей Петров, рассказал, что русские, которые находятся на лайнере, не жалуются, общаются и «пьют вино». Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заметила, что «русские нигде не жалуются».

Напомним, судно находится на карантине в порту Иокогама с 3 февраля из-за вспышки коронавируса. По последним данным, число заразившихся выросло до 355 человек. Всего на судне находится около 3,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина.



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