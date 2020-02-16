Рецепт для воскресного завтрака: испанский омлет с соте из баклажанов и чоризо

16.02.2020, 10:55, Разное
Ингредиенты:
Яйцо – 2 шт
Сливки 33% — 60 г
Сыр моцарелла – 40 г
Отварной мини-картофель – 50 г
Масло растительное – 20 г
Колбаска чоризо – 40 г
Мини-шпинат – 2 г
Соль – 2 г
Перец – 0,5 г
Ингредиенты для соте из баклажанов:
Чеснок – 20 г
Кинза – 40 г
Баклажаны – 550 г
Масло растительное – 180 г
Томаты очищенный – 950 г
Лук репчатый – 370 г
Сахар – 20 г
Перец – 1 г
Перец болгарский – 340 г
Соль морская – 4 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны запечь в духовке в течении 40 минут при 180 градусах, очистить и мелко нарубить. Томаты натереть на крупной терке, довести до кипения в сотейнике и оставить вариться на медленном огне. Отдельно порезать перец, лук нарезать кольцами и обжарить. Затем все ингредиенты поместить в томатный соус и варить на медленном огне в течении 2-х часов. Затем добавить чеснок, кинзу, соль и хорошо перемешать.
2. Для омлета взбить яйца, сливки и сыр до однородной массы. Обжарить порезанный черри, мини-картофель и залить омлетом, довести до кипения и снять с огня. Готовый омлет уложить на тарелку, сверху поместить соте из баклажан, чоризо и украсить мини-шпинатом.
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