Рецепт для воскресного завтрака: испанский омлет с соте из баклажанов и чоризо

16.02.2020, 10:55, Разное

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт

Сливки 33% — 60 г

Сыр моцарелла – 40 г

Отварной мини-картофель – 50 г

Масло растительное – 20 г

Колбаска чоризо – 40 г

Мини-шпинат – 2 г

Соль – 2 г

Перец – 0,5 г

Ингредиенты для соте из баклажанов:

Чеснок – 20 г

Кинза – 40 г

Баклажаны – 550 г

Масло растительное – 180 г

Томаты очищенный – 950 г

Лук репчатый – 370 г

Сахар – 20 г

Перец – 1 г

Перец болгарский – 340 г

Соль морская – 4 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны запечь в духовке в течении 40 минут при 180 градусах, очистить и мелко нарубить. Томаты натереть на крупной терке, довести до кипения в сотейнике и оставить вариться на медленном огне. Отдельно порезать перец, лук нарезать кольцами и обжарить. Затем все ингредиенты поместить в томатный соус и варить на медленном огне в течении 2-х часов. Затем добавить чеснок, кинзу, соль и хорошо перемешать.

2. Для омлета взбить яйца, сливки и сыр до однородной массы. Обжарить порезанный черри, мини-картофель и залить омлетом, довести до кипения и снять с огня. Готовый омлет уложить на тарелку, сверху поместить соте из баклажан, чоризо и украсить мини-шпинатом.