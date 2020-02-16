Кейт Миддлтон о тяжелой беременности, родах под гипнозом и чувстве вины перед детьми

16.02.2020, 10:55, Разное

Кейт Миддлтон стала героиней подкаста «Счастливая мама, счастливый малыш». Он был записан в прошлом месяце во время визита герцогини в детский сад лондонского фонда раннего детства в Стокуэлле, Южный Лондон, куда Кейт приезжала в рамках своего проекта «5 больших вопросов о раннем детстве». В интервью герцогиня Кембриджская была предельно откровенна. Она впервые рассказала о том, как рожала Джорджа, Шарлотту и Луи, что чувствовала, стоя с младенцем на руках перед толпой, собравшейся у стен больницы Святой Марии, и какие воспоминания хочет оставить сыновьям и дочери об их детстве. Приводим самые интересные моменты интервью.

О тяжелой беременности

Меня сильно тошнило по утрам, и я не могу назвать себя самой счастливой беременной. Но у многих людей было все гораздо, гораздо хуже. Это определенно был вызов. Не только для меня, но и для всех близких людей, которые меня окружали. Быть беременной, а потом мамой новорожденного ребенка — это все влияет на отношения в семье. Уильям чувствовал, что во многом не может мне помочь. И это действительно испытание: видеть, как кто-то страдает и быть не в состоянии что-нибудь с этим сделать.

Меня преследовал запах гнили. Я действительно была больна. Я не ела то, что должна была бы есть, и все же тело все еще было в состоянии взять все хорошее из моего организма и вырастить новую жизнь. Это завораживает.

Мне было настолько плохо в время беременности, что я действительно очень полюбила роды… Потому что на самом деле это было событие, которому, я знала, обязательно придет конец! Но я также знаю, что у некоторых женщин бывают очень, очень непростые роды, так что это не для всех. Ни одна беременность не похожа на другую, ни одно рождение ребенка не проходит по одному и тому же сценарию.

Уильям и Кэтрин с принцем Джорджем, июль 2013 года

О гипнородах

Через гиперемию я действительно осознала власть разума над телом, потому что мне нужно было попробовать все и вся, чтобы попытаться помочь себе пройти через это. Есть несколько уровней. Я не собираюсь говорить, что Уильям стоял там и пел! Нет, его не было на родах, я даже не просила его об этом, Все, что я сделала — я делала для себя. Медитация, глубокое дыхание и тому подобные вещи — все, чему учат в гипнородах — я действительно чувствовала в этом силу и, полагаю, это помогло мне взять все под свой контроль в родах.

Уильям и Кэтрин с новорожденной принцессой Шарлоттой, май 2015 года

О чувствах, которые она испытывала, стоя с новорожденным на крыльце больницы Святой Марии

Мне было немного страшно, я не собираюсь лгать. Все так поддерживали меня, и мы с Уильямом действительно понимали, что все были взволнованы. И вы знаете, что мы очень благодарны за поддержку, которую нам оказала общественность. На самом деле для нас было очень важно разделить эту радость и признательность с людьми. Но с другой стороны… Новорожденный ребенок, неопытные родители, неопределенность того, что будет дальше — это вызывало смешанные чувства.

Уильям и Кэтрин с новорожденным принцем Луи, апрель 2018

О первых днях в роли родителей

Все было как тумане. Первый день (после рождения принца Джорджа — прим. Ред.) я осталась в больнице . Это был один из самых жарких дней, а ночью была сильная гроза. Я абсолютно не выспалась

Помню, что очень хотела попасть домой, потому что больница для меня ассоциировалась с болезнью. Я думала, что вернувшись домой, вернусь к своей обычной жизни. Думаю, так всегда, особенно с первенцем, ты уверена, что все вернется на круги своя. Конечно, я полностью недооценила все перемены, которые начались с рождения ребенка. Никакое количество планирования и подготовки не может подготовить вас к этому моменту.

В нашем доме перестало быть тихо. И Уильям был в замешательстве: «О боже, так вот на что будет похоже воспитание детей?» Нам потребовалось некоторое время, чтобы устроиться, но я думаю, что в этом вся прелесть рождения ребенка. Вас тянет в ваши самые трудные и самые неизвестные места, о которых вы даже не обязательно думали раньше.

О чувстве вины перед детьми

Любая мама, которая говорит, что не испытывает чувство вины, на самом деле лжет! Я испытываю ее все время. Даже сегодня утром, когда я заходила в детскую и Джордж и Шарлотта сказали: «Мама, ты что, не отведешь нас сегодня в школу?» Это постоянный вызов, с которым сталкиваются даже те мамы, которые не пытаются жонглировать работой и семейной жизнью… Вы всегда подвергаете сомнению свои собственные решения, суждения и тому подобные вещи. Я думаю, что это начинается с момента, когда у вас появляется ребенок!

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Кроме того, я чувствую огромную ответственность, потому что то, что я узнала за последние несколько лет, настолько увлекательно, и я определенно сделала бы все по-другому, даже во время моей беременности, чем сделала бы сейчас… Потому эмоциональное благополучие матери напрямую влияет на ребенка, которого вы растите.»

О том, как сделать детство счастливым

Кто-то спросил меня на днях, что бы вы хотели, чтобы ваши дети помнили о своем детстве? И я подумал, что это был действительно хороший вопрос,. Действительно ли так важно проводить выходные, пытаясь сделать домашнюю работу по математике и орфографии? Или лучше выйти на улицу, разжечь костер и сидеть вокруг, пытаясь приготовить сосиски, которые не получились, потому они не прожарились? Вот, что что я хотела бы, чтобы они помнили — те моменты, когда я была мамой. Как мы семьей шли на пляж, промокшие до нитки и с ботинками, полными водой, — вот, что я хотела бы, чтобы они помнили. А не постоянный стресс от того, что вы пытаетесь сделать все, не преуспевая в итоге ни в чем.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта