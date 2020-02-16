Комаровский: Теоретически Милованов должен был обратиться в суд, а суд сказать: «Какой же он дебил? Он легкий олигофрен, допустим»

16.02.2020, 10:54, Новости дня

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов мог «мгновенно» доказать, что у него нет диагноза «дебил», и получить компенсацию от бизнесмена Игоря Коломойского, который называл его этим словом. Такое мнение в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона выразил врач-педиатр Евгений Комаровский.

«Дебилизм – это крайняя степень умственной отсталости. Есть еще идиотия, кретинизм. Но на самом деле мы же понимаем, что это игра слов, по большому счету. Ну да, вне всякого сомнения, неправильно… Ну как можно в цивилизованной стране, чтобы суперуважаемый олигарх безнаказанно обзывал дебилом министра? Хотя с точки зрения шоу… Надо же понять, что он вкладывает в это слово. «Слово ваше очень обидное. И прошу ко мне его не применять», – отметил Комаровский.

Он добавил, что «дебил» – это определенный медицинский диагноз.

«Конечно, министр Милованов мог мгновенно доказать, что у него этого диагноза нет. Теоретически он должен был обратиться в суд. И суд должен был сказать: «Какой же он дебил? Нет. Он легкий олигофрен, допустим, возможно. Но не дебил. То есть такого диагноза у него нет». И Игорь Валерьевич должен был компенсировать ему на лечение, например, за то, что он потратил нервы», – продолжил Комаровский.

По его словам, эта ситуация свидетельствует о том, что украинским властям нужно «срочно перестать искать профессионалов в своей тусовке».

«Я прекрасно понимаю, что у Владимира Александровича [Зеленского] нет знакомых суперкрутых экономистов», – добавил Комаровский.

Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать. Читайте полную версию интервью

Коломойский назвал Милованова «дебилом» 21 октября 2019 года в ответ на заявление министра экономики, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране.

Милованов, комментируя слова бизнесмена сказал: «Ну смотрите, я этого и не скрываю, что я дебил… Я шучу. Тут главное не это, а результаты. И я думаю, что скандал исчерпан, потому что высказались все… Думаю, что важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, кому-то не нравится. Но это нормально. У каждого есть своя позиция, и эти позиции очень разные. Это и есть на самом деле свободное общество».