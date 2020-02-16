Соловьев сравнил Украину с мусоросборником

16.02.2020, 10:37, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что много людей с антироссийской позицией уехали из РФ на Украину, которую он сравнил с мусоросборником.

«Украина успешно выполняет функцию мусоросборника. Вот уже сколько отбросов осело там», – написал он в своем Telegram.

Так он прокомментировал слова Юлии Витязевой, которая в Facebook заметила, как Айдер Муждабаев репостит Аркадия Бабченко, который репостит Алесю Бацман – жену Дмитрия «Гордона, который взял интервью у Андрея Панина».

Ранее Соловьев также оценил планы Зеленского провести «выборы» в Крыму.