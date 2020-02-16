В России нет новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

16.02.2020, 10:30, Новости дня

В воскресенье Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в РФ новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как сказано в сообщении ведомства, достоверно известно только о двух гражданах Китая, которые заразились новым типом вируса на родине и проходили лечение на территории РФ. 12 февраля их выписали из больницы, выдав документ об излечении.

Лабораторными исследованиями анализов заболевших туристов занимался Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Каждого прибывающего из Китая проверяют две отечественные сертифицированные тест-системы. Благодаря этому эффективность карантинных мер заметно повышается.



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