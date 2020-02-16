Предшествующая похищению человека драка в бийском ночном клубе попала на видео

16.02.2020, 10:30, Новости дня

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 февраля возле ночного клуба "Офис" избили человека и увезли его в багажнике.

Выяснилось, что похищению предшествовала жестокая драка в помещении развлекательного заведения, о чем свидетельствуют появившиеся кадры, снятые камерой наблюдения.

 

Редакции газеты "Бийский рабочий" удалось пообщаться с управляющим ночного клуба. "Ситуация произошла для всех неожиданно. В самом клубе конфликта не было. Охрана вызвала полицию. Я поясню: по нашему регламенту охрана отвечает за безопасность внутри помещения. За действия, которые происходят за пределами клуба, она ответственности не несет", — рассказал работник "Офиса".

Опубликованное видео драки в помещении развлекательного заведения опровергает слова о том, что конфликта в клубе не было.

Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил 13 февраля, что по подозрению в похищении и покушении на убийство были задержаны два человека, "имеющие авторитет в уголовно-криминальной среде".

По версии следователей, похищенного человека вывезли в багажнике за город с целью убийства, и лишь благодаря активному сопротивлению мужчине удалось остаться в живых.



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