Автор саундтрека к сериалу «Бригада» погиб в Австралии

16.02.2020, 10:30, Новости дня

В Австралии утонул, разбившись о скалы, диджей, композитор, сооснователь музыкального проекта Triplex, автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов, сообщил журналист Михаил Козырев.

«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху – нет», – написал Козырев в Facebook.

Triplex записывал саундтреки ко многим фильмам и телесериалам в 2000-х годах, в том числе к сериалу «Бригада» и к фильму «Бой с тенью» (совместно с Apocalyptica).



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