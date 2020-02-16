Вратарь «Тампы» Василевский вошел в историю НХЛ

16.02.2020, 10:30, Новости дня

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии Флайерз" и был признан первой звездой встречи. Он помог взять верх над "летчиками" со счетом 5:3, а его серия без поражений в основное время достигла 21 матча.

Таким образом, Василевский обновил клубный рекорд по этому показателю. Кроме того, российский вратарь "молний" стал шестым голкипером в истории НХЛ, кому удавалось в течение 21 матча подряд не проиграть в основное время.

Andrei Vasilevskiy of the @TBLightning is the sixth different goaltender in NHL history to record at least one point in 21+ consecutive appearances within a regular season. #NHLStats pic.twitter.com/cc9ZZiwpEO

— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 16, 2020

Василевскому осталось провести еще шесть встреч с набранными очками, чтобы догнать лидера по беспроигрышной серии в основное время Пита Питерса из "Филадельфии Флайерз".



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