NASA отбирает новых астронавтов для полёта на Луну

16.02.2020, 10:30, Разное

NASA ведёт набор новых астронавтов для осуществления полёта на Луну. Миссия будет реализована в 2024 году и получит название «Артемида».
Космическое агентство показало обновлённые скафандры. Требования к претендентам на участие достаточно строгие. При успешной реализации активное освоение Луны будет проведено только после 2028 года. На указанный период запланировано сооружение базы, которая станет использоваться для долговременного размещения людей. Лишь после успешной реализации проекта будет рассматриваться вопрос посещения Марса.

От кандидатов специалисты NASA требуют наличия гражданства США, высокой ученой степени в области медицины, математики либо инженерии, а также практического опыта использования знаний соответствующей категории. Претенденты должны пройти курс испытателей авиатехники. Обязательным условием является наличие 2 лет стажа вождения реактивного самолёта либо 1 тысяча часов полёта на позиции командира экипажа. Подать заявку желающие могут со 2 марта.



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