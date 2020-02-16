Мнение: Письмо: «Год пройдет и станет легче»

16.02.2020, 10:28, Разное

Автор этого письма написала про болезнь.

Больные люди достойны сочувствия, в отличие от здоровых бездельников и здоровых эгоистов. Этим не сочувствие поможет, а осуждение. Нечего их жалеть и поддерживать. Только навредишь.

Но эта автор не сочувствия просит, как я поняла, а моего мнения, как в ее ситуации будет выглядеть внутренний локус.

takaja_nadezda

Здравствуйте, я читаю Ваш блог с 2017, перечитала все публикации с 2015. Сейчас уже многое в своих прошлых мыслях- поступках, благодаря прочтённому, воспринимается как » что за бред», хотя до этого по другому воспринимала.

Мне 43 года, у меня сын — 9 лет. Это самое лучшее, что я сделала в жизни. Кто поспорит?)

(Я поспорю, потому что сына не автор сделала, хотя автор большое участие принимала, можно сказать — играла центральную роль. Но это отдельная личность — сын, и сейчас слияние с сыном мешает автору принять правильное решение)

С мужем мы развелись 7 лет назад, почти не общаемся.

В этом городе я живу 20 лет, сама купила через ипотеку квартиру ( уже выплатила), есть машина, любимая, но сложная работа. Только родственников у меня здесь нет, вся семья живёт в 7 часах на поезде. Есть друзья — с момента переезда — 20 лет.

В прошлом году у меня обнаружили рак, сделали операцию и провели лучевую терапию. Так как мне на лечение пришлось уезжать в обл.центр, сына на три месяца забрала к себе сестра, в школу его туда перевели. Маме и папе ничего не стали говорить, наврали что-то, но им за 70, их легко обмануть(. После лечения я его сразу забрала и мы вернулись домой, я ещё была на больничном, но всеми силами старалась вернуть нашу жизнь в прежнее русло. Даже машину поменяла).

В общем, прошел год, все было хорошо, я работала и даже сама почувствовала себя «бессмертной», а сейчас, при очередном обследовании, у меня плохие результаты. А я не знаю как им сказать, ни родным, ни друзьям.

(Это самое тяжелое, когда после периода ремиссии опять ухудшения. Но в этом случае нужно как можно быстрей возобновить лечение, не теряя времени)

Не потому что, я не уверена в них, уверена на все 146%). Но я не хочу, чтобы прошлогодний кошмар для них стал циклическим, да ещё все хуже и хуже. Мысли уже о суициде: сына моего сестры очень любят, деньгами я его обеспечу даже на учебу после школы( пенсия по СПК + сдача квартиры + накопления около 500 тыс).

(Чтобы хорошо учиться после школы, нужна мотивация, а не деньги. Деньги родителей никого еще не сделали ни счастливым, ни умным. Деньги он сможет заработать сам, если будет ответственным человеком. Вам нужно заниматься лечением своей болезни. Пройти самую оптимальную терапию, которую назначат врачи. Откажитесь от депрессивных мыслей, соберитесь, попросите врача назначить препарат от депрессии и для нормального сна)

Год пройдет и станет легче, чем таскаться со мной по больницам, ребенку смотреть на умирающую, больную мать, и ещё деньги тратить на все эти иллюзии, что когда нибудь снова «может быть хорошо».

(Это не иллюзии в данном случае. Это то, что вы обязаны делать — проходить лечение. Вот это — внешний локус, когда вы решаете, что будущее безнадежно. Это не в ваших границах решать, в ваших границах делать все для лечения. Вы должны показать своему сыну пример стойкой, сильной, борющейся за жизнь матери, без уныния, без истерики. Это лучшее, что вы можете сделать для него — показать пример силы духа и жизнелюбия в такой тяжелой ситуации. И работать продолжать. Он должен иметь перед глазами этот пример, а не пример вашего бегства от проблемы. Если вы погрузитесь в депрессию сейчас и тем более если позволите унынию подвести вас к суициду, ваш сын будет не только жить с чувством вины, что из-за него вы не стали лечиться, решили сэкономить для него деньги, еще он может так же начать относиться к проблемам в своей жизни — избегать. Убежать от проблем можно в наркотики, в алкоголь. И вот это худший исход, это смерть при жизни. А борьба с болезнью — это жизнь)

Вроде всё для себя решила. Не знаю, вы с комментаторами так хорошо всех «в чувства приводите», может и меня?

(Я не знаю, что значат кавычки и при чем тут комментаторы мои, но вы, автор, должны постараться болезнь победить. Это ваш долг)