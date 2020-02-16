Covid-19: число заразившихся превысило 69 тысяч человек

16.02.2020, 10:24, Новости дня

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией Covid-19 составило 69264 человека. Об этом сообщает South China Morning Post.

68500 заболевших находятся в Китае. За минувшие сутки там зарегистрировали 2009 новых случаев заражения.

Число погибших в Китае за день выросло на 142 человека. Таким образом, общее число погибших составило 1668 человек. С начала вспышки пневмонии по одному человеку умерло в Японии, во Франции и на Филиппинах.

6465 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Два случая заболевания зафиксированы в России, заболевших уже выписали из больниц, они здоровы. Случаи регистрации зараженных подтверждены также в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Финляндии, ОАЭ, Австралии, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии и некоторых других стран.