Мужчина с ножом напал на прихожан московского храма. Двое ранены

16.02.2020, 10:24, Новости дня

В храме Николая Чудотворца на Бакунинской улице в Москве гражданин напал с ножом на прихожан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ранены двое мужчин, нападавший задержан.

Мужчина набросился на прихожан возле алтаря во время службы.

Информацию о нападении подтвердили ТАСС в МВД.

Как рассказал настоятель храма в интервью РЕН ТВ, в центральный алтарь забежал гражданин в очках, резиновых перчатках, капюшоне и наушниках. «Мы подошли к нему с Валерием Ивановичем узнать, что случилось и спокойно вывести его. В этот момент он выхватил нож и нанес ножевое ранение моему помощнику Валерию Ивановичу. После этого все помощники, присутствующие в алтаре, попытались его остановить, и в этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге Андрею».

По информации РЕН ТВ, нападавший — 26-летний Ефимов Е. В МВД также сообщили, что нападение совершил 26-летний житель Липецкой области. По данным Mash, мужчину задержали сами прихожане.

 



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