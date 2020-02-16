Наталья Штурм не приняла ухаживания Романа Абрамовича в школе

16.02.2020, 10:21, Разное

Певица Наталья Штурм и миллионер Роман Абрамович в свое время ходили в одну школу. Будущий бизнесмен был влюблен в симпатичную девочку, обучавшуюся в классе с театральным уклоном, а она его не воспринимала.

Штурм и ее одноклассники считали себя элитой школы и на таких ребят, как Абрамович, из «простого» класса не обращали внимания. Будущий миллионер пытался ухаживать за нравившейся ему девочкой, помогал справляться с математикой, которая ей никак не покорялась. Он периодически находил повод, чтобы обнять Штурм. Однако будущая звезда шоу-бизнеса никогда не рассматривала его в качестве кавалера и относилась к нему всегда по-дружески.

В школе, когда Штурм и Абрамович стали известными личностями, их портреты повесили на доске почета. Позже фотографию артистки убрали, объясняя тем, что олигарх мог «не то подумать» относительно такого соседства. Певицу подобное решение не расстроило, она понимает, миллионер много сделал для их учебного заведения, например, оборудовал компьютерный класс.