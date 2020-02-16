В Ираке ракетами обстреляли посольство США – СМИ

16.02.2020, 10:18, Новости дня

Утром, 16 февраля, посольство Соединенных Штатов в Багдаде (Ирак) подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает арабоязычный телеканал Alarabiya.

Отмечается, что ракеты упали возле территории посольства США, которое расположенное в «зеленой зоне» Багдада. Пока нет информации о том, есть ли в результате атаки жертвы или пострадавшие.

Кроме того, представитель американской коалиции по борьбе с боевиками полковник Майлс Каггинс в Twitter сообщил, что на их базу в Багдаде также упали несколько ракет небольших размеров. В результате обстрела никто не погиб.

The Coalition confirms small rockets impacted the Iraqi base hosting @CJTFOIR troops in the International Zone, Feb. 16 at 3:24 a.m. (Iraq Time). No casualties. Investigation ongoing. Follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates.

— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 16, 2020

Эти обстрелы происходят на фоне напряженности в отношениях между США и проиранскими группировками в Ираке, особенно после того как 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке погиб командир элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майор Касем Сулеймани.

«Зеленая зона» Багдада, где располагается посольство США, неоднократно подвергалась ракетным обстрелам. В частности, 4 января СМИ сообщали о падении в этом районе как минимум одной ракеты. 5 января по «зеленой зоне» было выпущено три ракеты, одна из которых, по данным источников Al Arabiya, попала в жилой дом напротив посольства США, по данным телеканала, пострадали мирные жители. Еще один обстрел произошел 26 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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