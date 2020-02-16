На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником

16.02.2020, 10:12, Новости дня

США решили пересмотреть количество своего контингента в Африке, заменив 800 американских на инструкторов. Это говорит об изменении военной стратегии Соединенных Штатов, которые сосредоточены на подготовке к полномасштабной войне с крупным противником, пишет France 24.

Политолог Николь Вильбу считает, что США таким образом показали, что для них Африка больше не в приоритете. При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.

Отмечается, что военные из Африки вернутся в США, где будут тренироваться вести бой высокой интенсивности против мощного врага. Тренировки боя против нерегулярной армии и террористов останутся в прошлом. Это политический сигнал Китаю и России, чтобы разубедить их вступать в войну с США, полагает политолог.

Вильбу отмечает, что это решение не все поддерживают в США, и в случае нового теракта американцы могут вернуться в регион.

Напомним, администрация США запросила у Конгресса на следующий финансовый год, который начинается в стране с 1 октября, больше средств на противодействие РФ и Китаю.



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