Достройка «Северного потока — 2»: в «Газпроме» прокомментировали сомнения США

16.02.2020, 10:06, Новости дня

В российском концерне "Газпром" прокомментировали заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта, который усомнился в способности РФ достроить газопровод "Северный поток — 2". На полях Мюнхенской конференции по безопасности он сообщил агентству Bloomberg, что РФ не сможет сама достроить газопровод, обойдя тем самым санкции США.

По мнению американского министра, "Газпром" имеет дело вовсе не с короткой задержкой при строительстве — это "будет очень длительная задержка, поскольку у РФ нет соответствующих технологий".

"Никогда не говори никогда", — сообщил в связи с этим РБК официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Накануне строительство газопровода "Северный поток – 2" обсуждалось в Мюнхене в ходе рабочего завтрака с представителями российских и немецких деловых кругов, в котором участвовали главы МИД РФ и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас.

А госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал не верить утверждениям о том, что газопровод "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом. "Когда РФ говорит, что "Северный поток-2" является исключительно коммерческим устремлением, не дайте себя обмануть", — сообщил он.

Глава финансирующей строительство "Северного потока — 2" австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле ранее сообщил в интервью тому же Bloomberg: РФ сможет найти судно, которое достроит газопровод. Зеле не смог назвать точные сроки и способ укладки труб, однако, по его словам, готов поспорить, что судно найдут. К тому же на этом участке Балтики глубины небольшие и какие-либо супертехнологии не требуются, отметил Зеле.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, проект "Северного потока — 2" выгоден как для нашей страны, так и для европейских потребителей, и строительство 3-й и 4-й ниток газопровода будет завершено. Новак отметил: США и ряд других стран оказывают "беспрецедентное сопротивление", чтобы остановить реализацию проекта, однако "Северный поток — 2" будет достроен.