Норвежский биатлонист вступился за Александра Логинова

16.02.2020, 10:06, Новости дня

Биатлонист из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, в отличие от партнеров по команде, не стал критиковать россиянина Александра Логинова, выигравшего спринт на чемпионате мира в Италии. По мнению норвежца, спортсмен из РФ заслуженно победил в гонке.

"У Логинова было темное прошлое, связанное с употреблением запрещенных препаратов. Но теперь он соревнуются со всеми в равных условиях. Мы должны уважать правила и признать, что в гонке он оказался лучше нас", – цитирует Кристиансена NRK.

Напомним, что ранее многие скандинавские спортсмены высказались против выступления Логинова на чемпионате мира, вспоминая его отстранение за употребление допинга.