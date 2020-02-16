Тело попавшей под лавину туристки обнаружено в Грузии

16.02.2020, 10:06, Новости дня

Сотрудникам спасательной службы Грузии удалось найти тело гражданки России, попавшей под лавину, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по развитию горнолыжных курортов страны.

Группа российских туристов попала под лавину в Гудаури. Лыжники катались на запретной территории. Агентство заявляет, что предупреждала туристов не нарушать правила безопасности. Под лавину попали четыре туриста, троих удалось спасти, поиски женщины велись на протяжении всей субботы, к вечеру они прекратились и возобновились лишь в воскресенье утром. Состояние выживших не вызывает опасений.

Ранее еще одна россиянка погибла под лавиной в Грузии – машина, в которой находились трое человек, попала под снежную лавину и упала в овраг. Спасатели достали из оврага всех троих, в том числе, местного жителя, который получил переломы и гражданина Армении. Россиянка, которая ехала в автомобиле в качестве пассажирки, скончалась на месте.