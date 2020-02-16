Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10

16.02.2020, 10:04, Разное

Компании Microsoft пришлось провести отзыв проблемного пакета обновления для Windows 10. Речь идёт о наборе с идентификатором KB4524244, который многие пользователи раскритиковали за появление разного рода критических ошибок.

Распространение пакета началось 11 февраля как часть ежемесячного процесса Patch Tuesday. Изначально предполагалось, что обновления обеспечат улучшение в сфере безопасности для всех версий операционной системы. Помимо прочего, разработчики нацелились на исправление уязвимости при использовании сторонних программ для загрузки файлов.

Версии приложений, выпущенные Apple и HP, оказались несовместимы с новыми механизмами защиты. В результате на ПК стали появляться сбои в работе, включая неожиданные перезагрузки, зависания и автоматическое отключение компьютера. Похожие проблемы появились на устройствах от других производителей.

Компания Microsoft признала существование критических ошибок и дала обещание подготовить исправленную версию после работы с партнёрами. На сегодня улучшенное обновление проходит процесс. Разработчики Microsoft посоветовали удалить неисправный пакет через историю обновлений.