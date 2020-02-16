Тело туристки из РФ нашли на горнолыжном курорте в Грузии

16.02.2020, 9:51, Новости дня

Сотрудники спасательной службы Грузии нашли тело россиянки, которая погибла в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны.

«Обнаружено тело туристки, ее личность идентифицирована», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

До этого сообщалось, что в субботу группа российских туристов, которые катались на лыжах на запретной территории, попали под лавину в Гудаури. Троих удалось спасти, женщину искали в течение всей субботы и утром в воскресенье.



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